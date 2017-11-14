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Sanayi ciro endeksi Eylül'de arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseldi.

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Sanayi ciro endeksi Eylülde arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sanayi ciro endeksi bültenini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı.

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 24,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9 ile sermaye mallarında gerçekleşti.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Sanayi ciro endeksi
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