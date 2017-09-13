  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükseldi.

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Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 47,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 35,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,4 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,8 ile motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 7,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,9 ile mobilya imalatı takip etti.

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 4,6 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 2 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve yüzde 1,2 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı izledi.

Etiketler: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi ciro endeksi
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