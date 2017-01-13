  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.037
  • BIST 80940.1
    ALTIN 146.002
Buradasınız : » » Sanayi ciro endeksi arttı

Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Sanayi ciro endeksi arttı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.
 
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda ekim ayına kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 3,4 arttı.
 
Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 17,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 artış kaydetti.
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, kasımda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
 
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, kasımda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 32,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 10,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 8,2 ile mobilya imalatı takip etti. Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış, yüzde 1,6 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 0,9 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 0,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.
Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Sanayi ciro endeksi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER