Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 27 Eylül'de başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 27 Eylül'de kapılarını açacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın tarım sektörünün gelişmesine önemli katkı sağladığını, bu nedenle bu yıl daha geniş kapsamlı olarak organize edildiğini söyledi.

Geçen yılki fuarı 18 şehir ve 5 ülkeden 42 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini aktaran Alagöz, "2016 yılında ziyaretçi sayısı olarak önceki yıla göre yüzde 30 büyüme gerçekleşti. Fuar, bu yıl da tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri Karadeniz'de bir araya getirecek. Karadeniz Bölgesi ve ülke genelinden onbinlerce çiftçi ve sektör profesyonelinin fuarı ziyaret etmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Alagöz, "27 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek fuarda firmalar, çiftçiler ve ziyaretçilere yeni ürün ve teknolojilerini sergileyecek. Fuar, bölgenin ve sektörün ihracatına ivme kazandıracak." dedi.

Fuarın birçok yeniliği de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Alagöz, bölge illerindeki ilgili kurumların yöneticileri, danışmanlar, çiftçiler ve profesyonellerin fuarda bir araya gelerek tarımsal yenilik ve gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunacağını belirtti.

Alagöz, bu yılki fuarda geçen yıllara göre çok daha fazla ulusal ve uluslararası pazarda liderlik yapan üretici firmanın stant açacağını ifade etti. Alagöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl KKTC, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan gelen yurt dışı alım heyetleri, tarımsal mekanizasyon ve güneş enerji sistemleri, hayvancılık makine ve ekipmanları, zirai ilaçlar, hırdavat firmaları ile önemli görüşme ve satın alma anlaşmaları gerçekleştirdi. Bu yıl da Azerbaycan, Gürcistan, İran, KKTC, Fas, Tunus, Cezayir ve Ürdün'den organize edilen alım heyetleri fuarımızı ziyaret edecek."

Fuarda sektörel kurum ve kuruluşların iş birliğiyle "Bölge buluşmaları" adı altında da seminerler düzenleneceğini dile getiren Alagöz, ayrıca küçükbaş hayvan ırkı yarışması yapılacağını belirtti.