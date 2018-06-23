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"Sakin şehir" Gerze'ye yoğun ilgi

Doğa ve kültür değerlerini koruyarak geleneksel özelliklerini yaşatması nedeniyle "sakin şehir" unvanına sahip Sinop Gerze’ye, yaz sezonunda tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

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&quot;Sakin şehir&quot; Gerzeye yoğun ilgi

Doğa ve kültür değerlerini koruyarak geleneksel özelliklerini yaşatması dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce sakin şehir ilan edilen Gerze’de, yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin 14'üncü sakin şehri olan Gerze’de bulunan toplam 400 yatak kapasiteli konaklama tesisleri yüzde 70 civarında doluluk oranına sahip. 

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gerze'nin yaklaşık bir yıl önce Uluslararası Cittaslow Birliği tarafından sakin şehir ilan edildiğini anımsattı. 

Ramazan Bayramı'nda ilçede bulunan tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Belovacıklı, Gerze'nın artık tam bir turizm merkezi haline  geldiğini söyledi. 

Belovacıklı, bu yaz sezonundan da çok umutlu olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Sakin şehir Gerze ilçemiz, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz bayramda konaklama tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yaz sezonunun daha başındayız. Özellikle seçimler sonrasında ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz. Biz de yerel yöneticiler olarak ziyaretçilere en iyi hizmeti verme noktasında çalışmalar yapıyoruz. İlçemizi buna hazırlıyoruz. Rezervasyonlar yapılmaya başlandı. İnşallah bu yaz ziyaretçi rekoru kıracağız." 

"Sakin şehir" unvanına sahip olmalarının kendilerine birtakım avantajlar sağladığını söyleyen Belovacıklı, "Tarihimiz, kültürümüz, el sanatlarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarıyoruz. Zaten çok temiz deniz ve doğaya sahibiz. Ziyaretçiler artık deniz kum kadar doğa ve tarih turizmine de önem veriyor. O açıdan sakin şehir unvanı bize ek değer katıyor. Gerze'nin geleceği turizme yatıyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tatil, sinop, Gerze, Doğa
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