Sahuru beklerken internetten alışveriş yapıldı

Ramazan ayında tüketiciler sahur nedeniyle geceleri daha uzun süre uyanık kaldığı için diğer aylara kıyasla 22.00 ile 06.00 saatleri arasında internet üzerinden yapılan satışlarda belirgin artışlar yaşandı.

Özellikle gıda kategorisindeki satışlar, günlük ortalamanın 1,5 katına ulaştı.

"Sahur alışverişleri geçen yıla göre 5 kat arttı"

Bu yıl Ramazan ayında geçen yılın aynı dönemine göre alışverişler 2,5 kat arttı. Ramazan döneminde saat 00.00'dan 06.00'ya kadar olan alışverişler önceki aylara kıyasla 2 kat, geçen yılın Ramazan ayına göre ise 5 kat artış gösterdi.

Ramazan pidesinden maden suyuna rağbet gören ürünler

Ramazan ayında iftar ve sahur için gerçekleşen alışverişlerde, dışarıdan siparişi kolaylaştıran mobil uygulama Getir sıkça kullanıldı.

İftar öncesi 17.00 ile 19.00 saatleri arasında, sahur öncesi ise 01.00 ile 03.00 saatlerinde yoğun alışveriş yapıldı.

Ramazan ayında en çok pide, su, hurma ve pastırma tüketildi. Gazlı içecekler, tatlılar ve yoğurt da oldukça rağbet gördü.

Kaynak: AA