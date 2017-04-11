Sağlık, ticaret ve turizmin nabzı burada atacak

İstanbul'un yaz döneminde en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Şile'nin çehresi, Yeni Devlet Hastanesi ve Liman Yenileme ve Rekreasyon projelerinin hayata geçmesiyle değişecek.

Yaz aylarının gözde ilçelerinden biri olan Şile'ye yapılan yatırımlarla, ilçenin sağlık, ticaret ve turizm alanında cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Şile Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen yeni devlet hastanesinin proje çalışmaları tamamlandı.

Şile'nin ve tüm köylerin ihtiyacını karşılayacak olan 75 yataklı ve tam kapasiteli devlet hastanesinin ihalesi yapıldı.

Şile-İstanbul yolu üzerinde Meşrutiyet Kavşağı karşısı, Orman Genel Müdürlüğü yanına yapılacak hastane, Şile-Ağva Otoyolu'nun da tamamlanması ile tüm mahallelere yakın hale gelecek.

Otoyolun tamamlanması ile Ağva-Şile arası 20 kilometreye düşerken hastaneye ve diğer gerekli kurumlara ulaşım da rahatlamış olacak.

Şi̇le 75 yataklı devlet hastanesi̇ projesi̇nin toplam i̇nşaat alanı 12 bin 646 metrekare.

Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi

Şile'nin çehresinin değişmesini sağlayacak bir diğer yatırım da Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi olacak.

Hacı Kasım Mahallesi, Liman mevkisinde 120 bin metrekare alan üzerinde yapım çalışmaları devam eden proje, bir liman kenti olan Şile'nin 1990'lı yıllarda yapılan dolgu alanını, deniz turizmine uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Şile Liman Yenileme ve Rekreasyon Projesi kapsamında 100'er metrelik 5 iskele ile limanın içi güçlendirilecek.

Ayrıca misafir teknelerin de rahatlıkla barınabileceği 250 teknelik bir liman kullanıma sunulacak.