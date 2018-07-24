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Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 71 safkan Arap tayından 4 milyon 969 bin lira gelir elde edildi.

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Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün yetiştirdiği 71 safkan Arap tayı, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu. 

Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki "Gökçehatun"a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan "Gürdenli" ile 300 bin liraya alıcı bulan "Egemenbey" izledi.

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4 milyon 969 bin lira gelir elde etti.

Kaynak: AA

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