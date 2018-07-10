Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı ilk 6 ayda 16 milyonu aştı

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurt dışında da birçok başarı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme oranına ulaştı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 14 milyon 400 bin yolcunun geçtiği Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16 milyon 200 bin yolcu geçti.

Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı yüzde 12 oldu.

Dış hat yolcu sayısı 5 milyon 200 bine ulaştı

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5 milyon 200 bin olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 oranında artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 oranında artarak, 106 bin 631 oldu.

Öte yandan sadece haziran ayında Sabiha Gökçen’i toplam 2 milyon 800 bin yolcu kullandı. Haziran ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu artış yine sadece haziran ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 8 oldu.

"Terminal kapasitemiz 41 milyona çıkacak"

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin haziran ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Görel, “Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak. Bizim için önem arz eden 3 büyük yatırım projesinden ilki olan iç hatlar genişleme projemizi temmuz ayında hizmete sokmuş olacağız. Böylece terminal kapasitemiz 33 milyon yolcu/yıldan 41 milyona çıkacak. Artan kapasitemizle birlikte, daha kusursuz hizmet verebilmek ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: AA