Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens -Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

Kimler teklif vermişti?

İhaleye, teklif veren 8 konsorsiyum şöyle

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji