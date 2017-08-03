  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.201
  • BIST 107099.51
    ALTIN 143.921
Buradasınız : » » Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı.

Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı.

İhaleyi Siemens - Türkerler - Kalyon Korsorsiyumu kazandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens -Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

Kimler teklif vermişti?

İhaleye, teklif veren 8 konsorsiyum şöyle

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji 

Etiketler: yeka ihalesi, Rüzgar Enerjisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER