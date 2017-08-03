Rüzgar enerjisi YEKA ihalesi sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens -Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.
Kimler teklif vermişti?
İhaleye, teklif veren 8 konsorsiyum şöyle
- Vestas (Danimarka) - Enerjisa
- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji
- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji
- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
- MingYang (Çin) - İlk İnşaat
- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji