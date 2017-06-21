  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rüzgar enerjisi ön lisans ihaleleri başladı

Rüzgar enerjisi ön lisans ihaleleri başladı

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalesinde Kayseri-Niğde bölgesi için en düşük teklifi veren firmalardan Enerjisa ile Esengüç Enerji'ye toplam 80 megavatlık kapasite tahsis edildi.

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Rüzgar enerjisi ön lisans ihaleleri başladı

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde, toplamda 80 megavatlık Kayseri-Niğde bölgesinde, en düşük teklifi veren firmalardan Enerjisa'ya 65, Esengüç Enerji Yatırım AŞ'ye 15 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hakkı Özata'nın komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, ilk bölge olan Kayseri-Niğde için teklif dosyaları açıldı. Söz konusu bölge için verilecek 80 megavatlık ön lisans için 25 firmanın teklif dosyaları incelendi.

Kayseri-Niğde bölgesinde kilovatsaat başına 2,90 dolar/cent teklif veren Enerjisa Enerji Üretim AŞ'ye 65 megavatlık kapasite tahsisi uygun bulunurken, şirketin bu bölgede kuracağı santralin adı Erciyes RES olacak.

Söz konusu bölgede, kilovatsaat başına eksi 0,01 dolar/cent teklif veren Esengüç Enerji Yatırım AŞ'ye ise 15 megavatlık kapasite tahsisi yapılacak. Şirketin bu bölgede kuracağı rüzgar enerjisi santralinin ismi ise Ovacık RES olacak.

Böylece, her iki şirkete toplamda 80 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Rüzgar enerjisi ön lisans yarışmalarında bugün toplamda 320 megavatlık ön lisans verilecek 4 bölge için teklifler alınıyor.

21-23 Haziran'da tamamlanacak ön lisans yarışmalarıyla toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilecek. 

Etiketler: Rüzgar Enerjisi, ön lisans
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