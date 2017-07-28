  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Rüzgar enerjisi ihalesi haftaya neticelenecek'

'Rüzgar enerjisi ihalesi haftaya neticelenecek'

Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.

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Rüzgar enerjisi ihalesi haftaya neticelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları - YEKA süreciyle ilgili, "İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek." dedi.

'İkinci yüzer LNG tesisini yıl sonundan önce devreye sokacağız'

Albayrak, yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG tesisiyle ilgili, "İlkini rekor bir sürede devreye aldık. İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız'

Bakan Albayrak, "İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız." diye konuştu.

Etiketler: Rüzgar Enerjisi, ihale, berat albayrak
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