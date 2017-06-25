Rusya'ya karpuz ihracatı azaldı, kavun ihracatı arttı

Türkiye, Rusya Federasyonu'na 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık dönemde 444 ton karpuz ve kavun ihraç ederek karşılığında 208 bin 815 dolar gelir elde etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde 215 bin 379 tonluk 17 çeşit meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Meyve ve sebze ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 90 artıran Türkiye, 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir sağladı. Türkiye'nin bu ürünlerin ihracatından elde ettiği gelirdeki artış ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Kavun ihracatında miktar yüzde 27, gelir yüzde 12 arttı

Türkiye, bu yılın ilk 5 aylık döneminde Rusya'ya 309 ton karpuz ihraç ederek karşılığında 131 bin 191 dolar gelir elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde, 718 ton karpuz ihracatından 266 bin 713 dolar gelir sağlanmıştı. Karpuz ihracatında aynı dönem dikkate alındığında miktar bazında yüzde 57, gelir bazında ise yüzde 51 düşüş yaşandı.

Aynı dönem içinde ihraç edilen 134 ton kavundan ise 77 bin 624 dolar elde edildi. 2016 yılının ocak-mayıs ayları arasında Rusya'ya ihraç edilen 106 ton kavundan 69 bin 424 dolar gelir sağlanmıştı.

Böylece, kavun ihracatında geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 27, gelir bazında ise yüzde 12 artış yaşandı.

Kavun ve karpuz ihracatının bu yıl 40 tonluk kısmı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. Bölgeden yapılan kavun ve karpuz ihracatından 17 bin 771 dolar gelir sağlandı.