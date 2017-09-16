Rusya'ya ihracat 1 milyar 556 milyona yükseldi

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,5 artarak 1 milyar 556 milyon 696 bin dolara ulaştı.

Rus uçağının düşürülmesine yönelik yaşanan krizin ardından karşılıklı ilişkilerin bozulması ile geçen yıl dip seviyelere inen Rusya'ya ihracat, bu yıl yükselişe geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2015 genelinde 3 milyar 679,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya'ya, geçen yıl 1 milyar 787,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İhracatta gözlenen yüzde 51,4'lük düşüşte Kasım 2015'te iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve bazı sektörlere uygulanan ambargolar etkili olurken, diplomatik sorunların aşılması sonrasında rakamlardaki toparlanma dikkati çekti.

Özellikle Ocak 2016'da 95,5 milyon dolarla Rusya'ya "son 10 yılın en düşük ocak ayı ihracatı" gerçekleştirilirken, geçen yılın 8 ayında da toplamda 1 milyar 20 milyon 880,5 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat 2017'nin ocak-ağustos döneminde ise 1 milyar 556 milyon 693,3 bin dolar oldu. Bu rakam mevsimsel açıdan bakıldığında kademeli toparlanmaya işaret ederken, yıllık bazda da yüzde 52,5 artışı ortaya koydu.

En hızlı artış mücevher sektöründe

Rusya'ya 27 sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamlarına bakıldığında, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 24'ünde artış, 3'ünde ise azalış gözlendi. Azalış yaşanan sektörlerde başı yüzde 99,3 ile "gemi ve yat" çekerken, bunu yüzde 39,2 ile "tütün", yüzde 15 ile de "zeytin ve zeytinyağı" takip etti.

Öte yandan geçen yılın ocak-ağustos ayında 4,5 bin dolarla Rusya'ya sınırlı ihracat gerçekleştiren süs bitkileri ve mamulleri sektörünün, bu yılın aynı döneminde 105,9 bin dolarlık ihracatla Rusya'yı pazarları arasına aldığı görüldü.

Süs bitkileri ve mamulleri hariç tutulduğunda yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzdesel olarak en hızlı artışın yaşandığı sektör ise yüzde 207,4 ile "mücevher" oldu. Mücevher sektöründe 2016'nın ocak-ağustos döneminde 6 milyon 997,5 bin dolar olan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 21 milyon 508,7 bin dolar oldu.

Mücevheri, yüzde 150,4'lük artışla yaş meyve ve sebze sektörü takip etti. Yaş meyve ve sebze sektörü yılın 8 ayında 259 milyon 342,5 bin dolarlık ihracata imza atarken, böylece "Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör" olarak da kayıtlara geçti.

Yaş meyve ve sebzeden sonra rakamsal olarak Rusya'ya en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 200 milyon 689,8 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 197 milyon 413,2 bin dolarla da "otomotiv endüstrisi" oldu.

"Sebze ve meyve sektöründen daha olumlu sonuçlar alınacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Galip Savaşır, son zamanlarda Rusya ile ilişkilerin güzel ilerlemesi ve karşılıklı adımların atılmasının ticarete olumlu yansıdığını söyledi.

Rakamların daha iyi olabileceğini ancak eski ihracat seviyelerine doğru hızlı bir dönüş olduğunu anlatan Savaşır, "Biz bundan iş camiası olarak çok memnunuz." dedi.

Savaşır, mücevher sektörünün Rusya'ya ihracatındaki hızlı artışa ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu aslında Rusya'daki krize de bağlı olan bir gelişme. Rusya'da ekonomik kriz yaşandığında ilk olarak lüks tüketime yönelik sektörler darbe yedi. Rus ekonomisinde bir düzelme yaşanması, rakamlara pozitif yansıdı. Rusya'ya sebze ve meyve ihracatı durmuştu. Yasaklar kalkınca buraya ihracat patlaması gibi görünse de eski rakamlara göre çok düşük seviyelerdeyiz. Ancak burada da çok güzel gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde sebze ve meyve sektöründen daha olumlu sonuçlar alınacak. Bizim Rusya'ya ihracatımız artacak devam edecektir. Kesinlikle çok daha iyi olacak ve ihracatımız her sektörde artacak."