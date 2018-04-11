Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk üç ayında 258 bin 712 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 159 milyon 63 bin 24 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde yaş meyve sebze ürünlerinde, 74 bin 119 ton ihracatla mandarin ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 36 artış yaşanan mandarin ihracatından 3 ayda 42 milyon 365 bin 295 dolar gelir elde edildi.

Bu ürünü sırasıyla 50 bin 375 tonluk ihracatla limon, 32 bin 325 tonluk ihracatla portakal ve 22 bin 625 tonluk ihracatla elma takip etti.

Doğu Karadeniz'den de bu dönemde Rusya'ya 51 bin 196 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek 30 milyon 815 bin 924 dolar gelir sağlandı. Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatının da 21 bin 401 tonluk kısmını mandarin oluşturdu. Söz konusu ihracattan 12 milyon 193 bin 720 dolar kazanıldı.

"Rus tüketiciler öncelikli olarak Türk ürünlerini tercih ediyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk çeyreğinde yapılan yaş meyve sebze ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde ise yüzde 112 arttığını söyledi.

Türkiye'den Rusya'ya her yıl, en fazla yaş meyve ve sebze ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, o nedenle Rusya Federasyonu'nun, yaş meyve sebze ihracatında öncelikli pazar olma konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Gürdoğan,Türk ürünlerinin en taze ve birinci sınıf kalite grubunda Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini kaydederek, Rus tüketicilerin de öncelikli olarak Türk ürünlerini tercih ettiğine dikkati çekti.

"Ticaretin önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz"

Rusya Federasyonu tarafından yaş meyve sebze ürünlerine yapılan kısıtlamalara değinen Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Rusya Federasyonu makamlarınca her ne kadar yaş meyve sebze ürünlerimize uygulanan kısıtlamalar kaldırılmış olsa da domates ihracatında firma kısıtlamalarının devam etmesi ihracatımızı olumsuz etkilemekte, firmalarımız açısından haksız rekabet uygulamalarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Rus makamlarının bu kısıtlamayı kaldırmasıyla Rus tüketicisinin daha uygun fiyattan ürün tedarik etme şansı doğacaktır. Bundan dolayı Rus dostlarımızdan ve yetkili makamlarından, her iki tarafın da menfaatine olacak, ticaretin önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz."

Gürdoğan, ihracatın daha da üst rakamlara ulaşmasını beklediklerini belirterek, iki ülke açısından ihracatın daha da gelişmesi için ticaretin önündeki engellerin kaldırılarak stratejik iş birlikleri ve oluşumlara öncelik verilmesinin büyük potansiyel oluşturacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA