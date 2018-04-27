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Rusya'ya domates ihracatında firma sınırı tamamen kaldırıldı

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı.

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Rusyaya domates ihracatında firma sınırı tamamen kaldırıldı

Firma sınırının kalkmasıyla Türkiye'den Rusya'ya yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığı'nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Ekonomi Bakanlığı, domates ithalatı, domates ihracatı
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