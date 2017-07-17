  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretimi arttı

Rusya'nın petrol üretimi bu yılın ocak-haziran döneminde 273 milyon tona, doğalgaz üretimi de 300 milyar metreküpe çıktı.

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Rusyanın petrol ve doğalgaz üretimi arttı

Rusya'nın petrol üretimi bu yılın ocak-haziran döneminde 273 milyon tona, doğalgaz üretimi de 300 milyar metreküpe çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede petrol üretimi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarak 273 milyon tona çıktı.

Ülkede doğalgaz üretimi de bu yılın ilk altı ayında 2016’ya göre yüzde 12,9 artarak 300 metreküpe yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da 527 milyon ton petrol üretilerek, ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı. 

Etiketler: rusya, Petrol üretimi, doğalgaz üretimi, petrol fiyatları
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