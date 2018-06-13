  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.616
    EURO 5.429
  • BIST 95363.67
    ALTIN 192.075
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'nın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

Rusya'nın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Capital'ın Başkan Yardımcısı Orcel, “Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyanın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin uluslararası yatırım bankası VTB Capital’ın Başkan Yardımcısı Riccardo Orcel, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın VTB Capital için ana pazar olmaya devam edeceğini söyledi.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere uluslararası piyasalardaki varlıklarını artırmayı planladıklarına işaret eden Orcel, "Türkiye, merkez ve Doğu Avrupa’da belirli ölçülerde Afrika’daki varlıklarımızı artırmak istiyoruz" dedi. 

Orcel, Türkiye pazarında çok aktif olduklarını vurguladı. 

"Alternatif bir finansman kaynağı olarak, yatırımcıların ilgisini çekecek euro tahvillerinin satış olasılığını müşterilerle değerlendiriyoruz. Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl da anlaşmaların pazarlamasına devam edeceğiz. Amacımız Türk şirketlerin borç sermayesi piyasasında 2 ila 4 işlem gerçekleştirmek."

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, Banka
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER