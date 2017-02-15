  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Rusya'nın bu yıl ki petrol fiyatı tahmini

Rusya Enerji Bakanlığı Analiz Merkezi Başkanı Paven Sorokin, bu yıl petrol fiyatlarının varil başına ortalama 50-55 dolar bandında seyretmesini beklediklerini belirtti.

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Rusyanın bu yıl ki petrol fiyatı tahmini

Rusya'nın başkenti Moskova'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yetkilileriyle bir araya gelen Sorokin, petrol arz ve talep dengesindeki değişiklikleri hesaba katarak, bu yıl ortalama varil fiyatının 50-55 dolar seviyesinde seyretmesini beklediklerini ifade etti. Sorokin, "Hesaplarımıza göre küresel petrol piyasalarındaki arz ve talep dengesini yansıtacak varil fiyatı bu düzeydedir. dedi.

Sorokin, petrol fiyatlarının orta vadede 60 dolara kadar yükselebileceğini de kaydetti.

OPEC ile varılan anlaşma sonrası günlük petrol üretimini 300 bin varil kısmayı taahhüt eden Rusya, ocak ayında günlük petrol üretimini 120 bin varil azaltmıştı. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatı gelirleri 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 17,7 azalarak 73,6 milyar dolara gerilemişti.

Etiketler: petrol fiyatı, rusya, Moskova
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