Rusya'dan iÅŸ birliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya Federasyonu TÃ¼rkiÌ‡ye TiÌ‡caret Temsilcisi Aidar Gashigullin, Rusya'nÄ±n, TÃ¼rkiye'ye Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸini belirterek, bankacÄ±lÄ±k, finans, inÅŸaat, tekstil, enerji gibi bir Ã§ok alanda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ankara Ticaret OdasÄ±ndan (ATO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gashigullin, ATO BaÅŸkanÄ± Salih Baran'Ä± ziyaret etti.

Ankara'nÄ±n yÃ¼ksek bir ticari potansiyeli bulunduÄŸunu kaydeden Gashigullin, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n birbirine ihtiyaÃ§ duyan kardeÅŸ Ã¼lkeler olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Gashigullin, "Rusya TÃ¼rkiye'ye Ã§ok Ã¶nem veriyor. BankacÄ±lÄ±k, finans, inÅŸaat, tekstil, enerji, kÄ±sacasÄ± her alanda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ä°ki dost ve kardeÅŸ Ã¼lke olarak iliÅŸkilerimiz daha da iyi olacak"

ATO BaÅŸkanÄ± GÃ¼rsel Baran da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã§ok kÃ¶klÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli ekonomilerinden biri Rusya diÄŸeri de TÃ¼rkiye'dir. CoÄŸrafyamÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmez iki Ã¼lkesiyiz. AramÄ±zdaki sorunlarÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de aÅŸtÄ±k. Ä°ki dost ve kardeÅŸ Ã¼lke olarak iliÅŸkilerimiz daha da iyi olacak. Birbirimizin eksiklerini tamamlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize zararÄ±mÄ±z olmaz, faydamÄ±z olur. Zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸasak da birbirimize gÃ¼venmek zorundayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Baran, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemden turizmin ve yaÅŸ gÄ±da sektÃ¶rlerinin olumsuz etkilendiÄŸini kaydederek, 2017'de bu sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.