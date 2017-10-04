  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Rusya'dan domates açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı, “Rusya 2018 yılı başından itibaren Türkiye'den en az 50 bin ton domates alacak.” açıklamasında bulundu.

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Rusyadan domates açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den 2017 yıl sonu veya 2018 yılının başından itibaren 50 bin ton domates ithal edebileceklerini açıkladı.

Rusya ile her alanda giderek artan işbirliği domates konusunda da meyvesini verdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithal edebileceklerini söyledi.

Tarih de veren Dvorkoviç, bunun 2017 sonu veya 2018 yılının başlarında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Alınacak domates miktarının 50 bin ton civarında olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet Başkanı Valadimir Putin'in Ankara'daki görüşmelerinde de konu gündeme gelmişti.

Daha önceki açıklamalarda domates ithalatı yasağının 3 yıl sürebileceği ifade edilmişti. 

Etiketler: rusya, Putin, domates ihracatı
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