Rusya'da ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edildi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin güncellenen yeni makroekonomik tahminlerin hükümete sunulduğu bilgisine yer verildi.

Güncellenen tahminlere göre, 2018 için Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürüldüğü, büyüme tahmininin 2019 için de yüzde 2,2’den yüzde 1,4’e çekildiği belirtildi.

Enflasyon tahmini

Enflasyona ilişkin tahmin ise 2018 için yüzde 2,8’den yüzde 2,9 ila 3,1’e yükseltilirken, gelecek yıl için enflasyon tahmini de yüzde 4’ten yüzde 4,3’e yükseltildi.

Reel gelirlerde değişiklik yok

Ülkedeki katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartılması nedeniyle, enflasyonda 1,2 puanlık ilave artış yaşanmasının beklendiğine işaret eden açıklamada, reel gelirlerin bu yıl yüzde 6,3 artacağına yönelik tahminde ise değişiklik yapılmadığı belirtildi.

KDV oranı artacak

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla, gelecek yıldan itibaren 2024’e kadar KDV oranını yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartacak.

Artacak KDV oranıyla gelecek 6 yıl içerisinde 2 trilyon rublelik (yaklaşık 32 milyar dolar) ilave gelir sağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA