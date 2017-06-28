  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.01
  • BIST 99881.79
    ALTIN 141.913
Buradasınız : » » Rusya ve Türkiye İzmir'de ekonomi konuşacak

Rusya ve Türkiye İzmir'de ekonomi konuşacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Gruzdev, "İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle 'hassas' ekonomik konuları ele alarak çözmeyi planlıyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya ve Türkiye İzmirde ekonomi konuşacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle iki ülke arasındaki “hassas” ekonomik konuların ele alınarak çözülmesinin planlandığını belirtti.

Gruzdev, Çin’in Dalian şehrinde Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na resmi partner ülke olacaklarını hatırlattı.

Fuar kapsamında Türkiye’ye gidecek Rus yetkililerin, Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki “hassas” ekonomik konuları istişare edilmesini planladıklarını anlatan Gruzdev, “İkili ticarette birçok sorunu zaten çözdük. Geriye kalan konuları da ele alıp çözüme kavuşturacağız.” dedi.

Gruzdev, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari konularda, özellikle de tarım ve mühendislik gibi alanlarda yeni işbirliği alanlarının da görüşülecek konular arasında olduğuna işaret etti. 

Etiketler: rusya, izmir, izmir enternasyonal fuarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER