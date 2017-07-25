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Rusya ve Türkiye domates ithalatını görüşecek

Dvorkoviç, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle Rusya’ya domates ithalatının istişare edileceğini bildirdi.

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Rusya ve Türkiye domates ithalatını görüşecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında enerji, sanayi ve ikili ticaret gibi konuların, Türk ve Rus yetkililer tarafından masaya yatırılacağını belirtti.

Rusya’ya domates ithalatının da istişare edilecek konular arasında yer alacağına işaret eden Dvorkoviç, “Bu konuya ilişkin ilk kapsamlı görüşme olacak ancak yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söyleyebilmek için henüz erken.” ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti tarafından 2 Haziran’da yayınlanan kararnameyle, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Dvorkoviç de, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den kısıtlı hacimlerde domates ithalatının söz konusu olabileceğini belirterek, sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde domates ithal edilebileceğini söylemişti.
 

Etiketler: rusya, domates, ithalat
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