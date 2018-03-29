  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rusya ve Türkiye arasında ihracatta yeni adım

Rusya ve Türkiye arasında ihracatta yeni adım

Rusya, Türkiye'den iki şirketle daha domates ihracatı yapma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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Rusya ve Türkiye arasında ihracatta yeni adım

Rus Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den iki şirket daha bugünden itibaren Rusya'ya domates ihraç edecek.

Bu kararla Türkiye'den Rusya'ya domates ihraç eden şirket sayısı 12'ye yükseldi. 

Bakan Fakıbaba ihracatın artacağını açıklamıştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'ya domates ihracatı yapan firma sayısını artırmak için görüştüklerini açıklamıştı. Fakıbaba "İhracat için 3 firma vardı ama bunun sayısı artırıldı. Bakanlık olarak bu konuda devamlı çalışma içerisindeyiz, 5 firma daha ilave edildi. Bu sayıyı artırmak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Neticeyi alacağımıza inanıyorum, bütün üreticilerimizin mutlaka ve mutlaka üretime devam etmesi lazım" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, ihracat, domates
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