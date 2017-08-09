Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonun incelemeleri ve alınan numunelerin analizi sonucu Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde hasat edilen üzümler ihraç edilmek üzere tırlara yüklendi. Daha sonra üzümlerin bulunduğu 50 tır, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Ege Gümrük ve Ticaret Müdür Vekili Nihat Kınık, törende yaptığı konuşmada, ihracatta bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını, ürün kalitesi ve lojistik anlamında iyi bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini belirterek, bu sezon yaklaşık 10 bin tırlık yükleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Rusya ile geçen yıl yaşanan sıkıntıların atlatıldığını, bu sezon bu ülke ve Avrupa'ya bol ürün göndereceklerini bildirdi.

Baybatur, "Bundan sonraki süreçte yaş üzüm olarak dünya piyasasında farklı alternatiflere de yönelerek daha çok ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bizler de çiftçimizin ve ihracatçımızın yanındayız. Önlerindeki taşlı yolları biz temizleyeceğiz." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun da üzümün halen kilogramı 1,5-2 liradan ihraç edildiğini, bu ürünün hak ettiği değeri bulmasını ümit ettiğini dile getirerek, ödemelerde yaşanabilen sorunlara karşı çiftçinin ürününü sattığı kişilere dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.