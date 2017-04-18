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Rusya petrol üretimini azalttı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Molotsov, ülkesinin petrol üretimini, Ekim 2016'dan bu yana günlük 1,5 milyon tona indirdiğini açıkladı.

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Rusya petrol üretimini azalttı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Molotsov, ülkesinin, petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azaltarak günlük 1,5 milyon tona indirdiğini söyledi.

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Molotsov, Rusya’nın OPEC ile petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma doğrultusunda, planlandığı şekilde ilerlendiğini kaydetti.

Rusya’nın petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azalttıklarını belirten Molotsov, “Şu anda üretimimiz günlük yaklaşık 1,5 milyon ton düzeyinde.” dedi.

OPEC ile varılan anlaşmanın süresi bu yılın ilk yarısını kapsarken üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın yenilenmesi görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da 527 milyon ton petrol üretimiyle ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

Etiketler: rusya, Petrol üretimi, OPEC
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