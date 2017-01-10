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Rusya petrol üretimini azaltıyor

Rus petrol şirketlerinin, OPEC ile varılan anlaşma doğrultusunda petrol üretimlerini azaltmaya başladıkları bildirildi.

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Rusya petrol üretimini azaltıyor
Rus petrol şirketlerinin, OPEC ile varılan anlaşma doğrultusunda petrol üretimlerini azaltmaya başladıkları bildirildi.
 
Rus haber ajansı Interfaks’a konuşan Rusya Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki petrol şirketlerinin üretimlerini azaltmaya başladıklarını söyledi.
 
Şirketlerin, OPEC anlaşması sonrasında üretimlerini gönüllülük esasına göre azalttıklarını anlatan yetkili, “Azaltılan günlük petrol üretim miktarı, daha önce yapılan muhafazakar tahminlerin üzerinde gerçekleşiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Kremlin Basın Sözcüsü Dimitriy Peskov da OPEC anlaşması çerçevesinde Rusya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.
 
Rusya’nın, OPEC anlaşması çerçevesinde, bu yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 300 bin varil düzeyinde azaltması gerekiyor.
 
Etiketler: Petrol üretimi, rusya
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