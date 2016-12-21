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Rusya, OPEC anlaşmasına herkesin uymasını bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Novak, OPEC ile varılan petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmaya tüm ülkelerin uymasını beklediklerini söyledi.

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Rusya, OPEC anlaşmasına herkesin uymasını bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, OPEC ile petrol üretiminin azaltılmasına yönelik yapılan anlaşmaya değindi.

Taraf ülkelerin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da varılan anlaşmaya uymamaları için bir neden görmediğini belirten Novak, "Ülkeler arasındaki güveni devam ettirmek gerekiyor. Yoksa gelecekte benzer bir anlaşma yapmamız imkansızlaşır. OPEC ile petrol üretiminin azaltılmasına yönelik yapılan anlaşmaya, tüm tarafların uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu yıl petrol üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 2,5 artarak 547,5 milyon tona ulaştığını aktaran Novak, ülkenin deniz sahalarındaki (offshore) petrol üretiminin ise yüzde 11,5 artarak 21,3 milyon çıktığını anlattı.

OPEC ve Rusya'nın da içinde bulunduğu 11 petrol üreticisi ülke, geçen ay günlük petrol üretimini yaklaşık 1,8 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı. AA

Etiketler: Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC anlaşması
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