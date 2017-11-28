  • 28 KASIM 2017, SALI

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Buradasınız : » » Rusya Merkez Bankasından 'kripto para' uyarısı

Rusya Merkez Bankasından 'kripto para' uyarısı

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, kripto para piyasalarının yüksek riskler barındırdığı belirtildi.

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Rusya Merkez Bankasından kripto para uyarısı

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Mali İstikrar Raporu"nda, kripto paraların para aklama ve terörün finanse edilmesi için kullanılma tehlikesi bulunduğuna işaret edildi.

Kripto para piyasalarının yüksek riskler barındırdığının vurgulandığı raporda, "Bu piyasalardaki balonlar nedeniyle tüketiciler büyük kayıplar yaşayabilir. Ulusal ve uluslararası düzenleyicilerin görevi, kripto para piyasasının düzenlenmesinde koordineli bir yaklaşım geliştirerek, yüksek riskli yatırımların ve işlemlerin potansiyelini kısıtlamak suretiyle bu riskleri en aza indirmektir." ifadesine yer verildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, kripto paraların devlet kontrolü altında temin edilmesi ve kullanılmasının gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya merkez bankası, kripto para
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