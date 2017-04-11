  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.708
    EURO 3.936
  • BIST 91240.64
    ALTIN 150.128
Buradasınız : » » 'Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil'

'Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil'

AK Parti Antalya Milletvekili Enç, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya'nın Kemer ilçesinde beş yıldızlı bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Enç, Rus basınında çıkan, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durdurabileceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Enç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bu konuyla ilgili telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine, uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil." dedi.

Kemer'de denizcilik fakültesi kurulacak

Kemer'de gelecek yıl denizcilik fakültesi açacaklarının müjdesini de veren Enç, Kemer Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) binasını fakülteye dönüştüreceklerini anlattı. Fakülte ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müsteşarlığı ile görüştüklerini kaydeden Enç, bakanlığın fakültenin Akdeniz Üniversitesi bünyesine verilmesini onayladığını söyledi.

Enç, ilçede Kemer Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kurduklarını da ifade ederek, "Amacımız öncelikle denizcilik fakültesine işlev kazandırmak. Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştük ve çok ılımlı yaklaştı. 640 kilometrelik sahil şeridinde denizcilik fakültesinin en çok yakışacağı yer Kemer. Kemer, büyüme noktasında desteklenmesi gereken bir yer. Kemer'e 5 bin öğrenci kazandırırsak bu avantaj olacak." diye konuştu.

Etiketler: rusya, charter seferleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER