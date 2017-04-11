'Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil'

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya'nın Kemer ilçesinde beş yıldızlı bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Enç, Rus basınında çıkan, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durdurabileceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Enç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bu konuyla ilgili telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine, uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil." dedi.

Kemer'de denizcilik fakültesi kurulacak

Kemer'de gelecek yıl denizcilik fakültesi açacaklarının müjdesini de veren Enç, Kemer Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) binasını fakülteye dönüştüreceklerini anlattı. Fakülte ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müsteşarlığı ile görüştüklerini kaydeden Enç, bakanlığın fakültenin Akdeniz Üniversitesi bünyesine verilmesini onayladığını söyledi.

Enç, ilçede Kemer Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kurduklarını da ifade ederek, "Amacımız öncelikle denizcilik fakültesine işlev kazandırmak. Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştük ve çok ılımlı yaklaştı. 640 kilometrelik sahil şeridinde denizcilik fakültesinin en çok yakışacağı yer Kemer. Kemer, büyüme noktasında desteklenmesi gereken bir yer. Kemer'e 5 bin öğrenci kazandırırsak bu avantaj olacak." diye konuştu.