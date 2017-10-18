Rusya, domates ithalatı için tarih verdi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, domates ithalatının 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor." dedi.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Novak, 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söyledi.

İthalatın 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirten Novak, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den domates ithalatının aralık-nisan dönemini kapsayacağını açıklamıştı.

Bu arada, Tarımda yaşanan gelişmelerin 21 Ekim'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.