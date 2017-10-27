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Rusya domates alımına 1 Kasım'da başlıyor

Rusya, Türkiye'den domates ithalatına belirlenen miktarlarda 1 Kasımdan itibaren başlayacak.

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Rusya domates alımına 1 Kasımda başlıyor

Rusya hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Kararnamade, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye’den ithalatı yasaklanan taze veya dondurulmuş domates ithalatına yönelik yasağın kaldırıldığı kaydedilirken, “Türkiye’den domates ithalatı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlarda gerçekleştirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise bir süre önce yaptığı açıklamada, aralık-nisan döneminde 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söylemişti. AA

Etiketler: rusya, domates
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