Rusya Başbakanı Medvedev: Ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Gaidar Forumunda konuşan Medvedev, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde uzun dönemli durağanlık riski bulunduğuna işaret eden Medvedev, “Şu açıkça görülüyor ki, ekonomimizi tekrar büyümeye geçirmek için, sadece önlem almak ve mali politika üretmek yeterli değil.” dedi.

Medvedev, Rusya’da son 15 yıldır devamlı yapısal reform çağrısı yapıldığını hatırlatarak, “Sürekli tekrar ediliyor fakat artık ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Ekonomideki devlet nüfuzunun azaltılarak, ülkedeki rekabet ortamının artırılmasının da gerektiğini vurgulayan Medvedev, Rusya’nın farklı bölgelerindeki yatırım ortamının da ancak devlet sisteminin yapısında değişiklikler yaparak düzeltilebileceğini söyledi.

Medvedev, Rusya’nın daha şeffaf bir hale gelerek, uluslararası anlaşmalarda da daha aktif bir rol oynayacağını kaydetti.

Dünya Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015’te yüzde 3,7 küçülen Rus ekonomisinin geçtiğimiz yıl da yüzde 0,6 küçüldüğü tahmininde bulundu. AA