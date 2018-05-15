Ruslar, tatil için yine Türkiye'yi tercih etti

Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, İşçi Bayramı ve Zafer Bayramı dolayısıyla mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 52,3’lük payla Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Türkiye'yi 10,7'yle Kıbrıs, 7,2'yle Rusya’daki yerel tatil noktaları izledi.

6 milyon Rus turist hedefleniyor

Bu yılın ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

Kaynak: AA