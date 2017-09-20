'Ruslar domates yasağının kalkmasını bizden fazla istiyor'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Rusya'da üretilen domatesin hem pahalı hem de yıl boyunca ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek durumda olmadığını belirtti.

Seyyar, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya ihracat kaleminde domatesin tek yasaklı ürün olduğunu ifade etti.

Yaş meyve sebze sektörü olarak ocak-ağustos döneminde Rusya'ya yüzde 150'lik artışla 259 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Seyyar, Rusya'nın bu ihracat rakamıyla tekrar en büyük ihraç pazarı konumuna yükseldiğini bildirdi.

Seyyar, Rusya'ya domates ihracatının önündeki engellerin kalkması gerektiğine dikkati çekerek, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı yasağını kaldırmasını Türk ihracatçılarından çok Rusların istediğini kaydetti.

Rusya'nın kendi domates üreticisini korumak istediğini ancak bu ülkede üretim olmadığı zamanlarda yasağın kaldırılması ve Türkiye'den ithalat yapılması formülü üzerinde durulduğu bilgisini paylaşan Seyyar, "Rusya'nın kendi ürettiği domates hem daha pahalı hem de 12 ay ihtiyaçlarına cevap verecek noktada değil. O nedenle, Türk domatesinin ithalat yasağının kalkmasını Ruslar sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hedef 1 milyar dolar

Türkiye'nin kriz öncesinde Rusya'ya yıllık 260-270 milyon dolarlık domates ihraç ettiğini, Türk domates üreticilerinin bu sürecin ardından yeni pazarlar bulduğunu belirten Seyyar, Rusya'ya 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi istediklerini bildirdi.

Seyyar, "Rusya bizim için önemli bir pazar ancak sektörün yasak nedeniyle karalar bağlayacağı bir pazar değil. Domates yasağının kalkması, Türkiye-Rusya ilişkilerinin tam anlamıyla eski güzel günlere döndüğünün sembolü olması açısından daha önemli." ifadelerini kullandı.