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Ruslar, 2017'de en çok Türkiye'ye seyahat etti

Rusya'dan 2017 yılında yurt dışına gerçekleştirilen yaklaşık 42 milyon seyahatin yüzde 11'i Türkiye'ye yapıldı.

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Ruslar, 2017de en çok Türkiyeye seyahat etti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), geçen yıl Rusya'dan yurt dışına gerçekleştirilen seyahatlerin bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak, yaklaşık 33,8 milyondan 42 milyona yükseldiğini açıkladı.

Rusya'dan 2017 yılında en çok ziyaret edilen ülke Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye'yi 4 milyon 659 bin 699 Rus turist ziyaret etti. Bu ziyaretler Rusya'dan yurt dışına yapılan ziyaretlerin yüzde 11'ini oluşturdu. Rus ziyaretçi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 453,2 artış gösterdi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2016 yılında yaşanan sıkıntı sayılmazsa Türkiye'nin Rusların tatil tercihinde çok uzun yıllardır ilk sırada olduğunu söyledi.

Yağcı, geçen yıl Türkiye'ye gelen yaklaşık 4,7 milyon Rus ziyaretçinin yüzde 80,5'inin Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rusların tatil tercihinde Türkiye, özellikle de Antalya gerçeği var. Bunun birden fazla nedeni var. Konukseverlik, hizmet anlayışı, coğrafi yakınlık, iklimin uygunluğu ve direkt uçuş avantajı önemli. Bunların hepsi talebi etkiliyor. Antalya'ya gün içinde Rusya'dan 20'den fazla direkt sefer var. Bunların yanı sıra Antalya turizminde üst düzey hizmet kalitesi, rakip ülkelerin çok çok önünde olmamızı sağlıyor."

2017'de Rusya'dan yurt dışına yapılan seyahatlerde 4 milyon 659 bin 699 turistle ilk sırada yer alan Türkiye'yi, 2 milyon 251 bin 587 kişiyle Çin, 1 milyon 329 bin 336 kişiyle Almanya, 1 milyon 140 bin 191 kişiyle Tayland, 978 bin 688 kişiyle İspanya takip etti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, turist, seyahat, rusya
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