Rus turistlerin Türkiye tercihi değişmedi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın yıl sonuna doğru yaklaşık 4 milyon Rus turisti ağırlamış olacağını bildirdi.

AKTOB Başkanı Yağcı, bu yılki turizm sezonun geçen yıla göre daha iyi geçtiğini belirtti. Antalya'da geçen yıla kıyasla yüzde 60'lık bir büyüme gerçekletirdiklerini aktaran Yağcı, 2016 rakamlarının çok üstüne çıktıklarını ifade etti. Yağcı, turizmde en iyi yılların 2014-2015 olduğunu dile getirerek, bu yılki rakamların da o yıllardakilerine yaklaştığını söyledi.

Bu yılki büyümenin temelinde Rus pazarının çok büyük payının olduğunun altını çizen Yağcı, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yasağı konulduğunu anımsatarak, bu yıl ise ciddi anlamda bir Rus turist yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

"Yıl sonuna doğru Antalya'da 4 milyona yakın Rus turist ağırlamış olacağız." diyen Yağcı, bu rakamın Türkiye için ise yaklaşık 5 milyon civarında olacağını kaydetti. Yağcı, bu senenin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu ifade ederek, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017 yılında, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız. Bu sevindirici bir gelişme" dedi.

Kaynak: AA