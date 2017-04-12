  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rus turistlerin tercihi Türkiye

Rus turistlerin tercihi Türkiye

Rusya’da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’si Türkiye’ye yapıldı.

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Rus turistlerin tercihi Türkiye

Charter seferlerinin durdurulma ihtimaline yönelik basına yansıyan iddialara rağmen, Türkiye'nin Rusya’da turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın charter seferlerini tekrar durdurabileceğine yönelik geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddiaların, Türkiye’ye yönelik ilgide önemli bir değişikliğe sebep olmadığı vurgulanırken, söz konusu iddialar sonrasında Türkiye tatilini değiştirmek isteyenlerin çok düşük bir seviyede kaldığı kaydedildi.

Türkiye’yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekleniyor

Rus medyasına geçtiğimiz günlerde yansıyan bazı haberlerde, Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun, ülkedeki havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara yönelik Rusya’dan resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bu yıl Türkiye’yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

Etiketler: rusya, rus turist, tatil rezervasyonu, charter
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