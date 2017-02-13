Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Petrol fiyatlarındaki istikrarlı seyir ve yatırımcıların Rus piyasalarına yönelik artan iştahı nedeniyle, Rus rublesi dolar karşısında 58 bandının altına inerek son bir buçuk yılın en "değerli" seviyesine ulaştı.

Rus rublesi, son dönemdeki pozitif seyrini haftanın ilk işlem gününde de sürdürürken, dolar/ruble paritesi 24 Temmuz 2015’ten bu yana ilk kez 57,9’a geriledi, avro/ruble paritesi de 61,3 seviyesine düştü.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ın, Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasına yönelik olumlu açıklamalarının, Rus piyasasına yönelik küresel risk algısının düşmesine neden olduğuna işaret ediyor.

Trump’lı yeni dönemin yanı sıra, Rusya’nın en önemli ihracat kalemi petrol fiyatlarında yaşanan istikrarlı yükselişin de Rus rublesini destekleyen unsurların başında geldiği vurgulanıyor.

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişle birlikte yaklaşık üç yıllık bir aradan sonra Rusya Maliye Bakanlığı 7 Şubat’ta döviz alımına başlamıştı.

Analistler tarafından yapılan yorumlarda, söz konusu alımlarla rublenin yüzde 5 ila 10 seviyelerinde değer kaybetmesinin beklendiğini belirtirken, günlük 6,3 milyar rublelik alımlar sonucunda beklentilerin aksine para biriminde henüz bir değer kaybı yaşanmadı.