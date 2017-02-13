  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.688
    EURO 3.925
  • BIST 88143.97
    ALTIN 145.826
Buradasınız : » » Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Dolar karşısında son bir buçuk yılda en yüksek seviyesine gelen Rus rublesi, güçlenmeye devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Petrol fiyatlarındaki istikrarlı seyir ve yatırımcıların Rus piyasalarına yönelik artan iştahı nedeniyle, Rus rublesi dolar karşısında 58 bandının altına inerek son bir buçuk yılın en "değerli" seviyesine ulaştı.

Rus rublesi, son dönemdeki pozitif seyrini haftanın ilk işlem gününde de sürdürürken, dolar/ruble paritesi 24 Temmuz 2015’ten bu yana ilk kez 57,9’a geriledi, avro/ruble paritesi de 61,3 seviyesine düştü.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ın, Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasına yönelik olumlu açıklamalarının, Rus piyasasına yönelik küresel risk algısının düşmesine neden olduğuna işaret ediyor.

Trump’lı yeni dönemin yanı sıra, Rusya’nın en önemli ihracat kalemi petrol fiyatlarında yaşanan istikrarlı yükselişin de Rus rublesini destekleyen unsurların başında geldiği vurgulanıyor.

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişle birlikte yaklaşık üç yıllık bir aradan sonra Rusya Maliye Bakanlığı 7 Şubat’ta döviz alımına başlamıştı.

Analistler tarafından yapılan yorumlarda, söz konusu alımlarla rublenin yüzde 5 ila 10 seviyelerinde değer kaybetmesinin beklendiğini belirtirken, günlük 6,3 milyar rublelik alımlar sonucunda beklentilerin aksine para biriminde henüz bir değer kaybı yaşanmadı.

Etiketler: Rus Rublesi, yükseliş, rus piyasaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER