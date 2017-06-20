Rus rublesi 3 ayın en düşüğünde

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı da eklenince, dolar/ruble paritesi üç ay sonra ilk defa 59 seviyesine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatının 46 dolar seviyesine kadar gerilemesi ve Fed’in faiz artırım kararı sonrasında, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya’da rubledeki değer kaybı sürerken, dolar/ruble paritesi de 15 Mart’tan bu yana ilk defa 59 seviyesine yükseldi. Ruble, avro karşısında da değer kaybeti ve avro/ruble paritesi 9 Aralık 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 66’nın üzerine çıktı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve Fed kararının yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’un göreve başlamasından bu yana oluşan yüksek beklentinin aksine, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların tekrar gündeme gelmesinin Rus piyasalarında hayal kırıklığı yarattığına işaret ediyorlar.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de, bir süre önce yaptığı açıklamada, rublenin ilerleyen dönemde daha fazla değer kaybedebileceğini belirterek, Fed’in faiz artırımına gitmesinin Rusya piyasasına sermaye akışını azaltacağı öngörüsünde bulunmuştu.