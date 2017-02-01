Rus halkı ekonomik krizin sürdüğünü düşünüyor

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, halkın önemli bir kısmı ekonomik krizin devam ettiğini ve en az 2 yıl daha devam edeceğini düşünüyor.

Levada Araştırma Merkezi'nin yayınladığı “Kriz, Tasarruflar ve Harcamalar” adlı araştırma, Rus halkının yüzde 78’inin, ülkedeki ekonomik krizin devam ettiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 17'sinin ülkedeki ekonomik krizin sona erdiğini ifade ettiği ankette, halkın yüzde 62’sinin krizin en az 2 yıl daha devam edeceğine inandığı belirtildi. Ankete katılanlardan sadece yüzde 4’ünün, krizin 6 aydan daha kısa süreceğini düşündüğü görüldü.

Halkın yüzde 26’sı, krizin ne kadar derin ve uzun süreceğini tahmin etmenin güç olduğunu belirtirken, yüzde 46’sı, tasarruflarını Rus rublesinde tutmayı tercih ettiğini söyledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülkede GSYH, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,5, 2016’da ise yüzde 0,6 küçülme kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle, Rusya’da tüketim son 12 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.