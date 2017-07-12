Rus gazında Yamal ve TürkAkım takviyesi

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Rusya'da devam eden projelere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgazda lider ülke olduğunu ve bu pazara yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Küresel piyasada en çok doğalgazı ihraç eden ülkeyiz. Gelecek yıl enerji şirketimiz Novatek'in Yamal sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin de aktif hale gelmesiyle toplam gaz ihracatımızın yüzde 10 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an için sadece Novatek'i telaffuz etsek de ilerde başka şirketlerin de eklenmesiyle ihracatımızın daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Inyutsin, boru hatlarıyla gönderilen gazla LNG'nin iki farklı ekonomi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Eğer üç bin kilometreden daha fazla mesafede bir noktaya gaz gönderiyorsanız, LNG formunda göndermek daha mantıklı. Ancak bu mesafenin daha az olması durumunda boru hatlarıyla göndermek doğru tercih olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, fizibıl buldukları ve Rus gazını Türkiye ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak boru hattı projesine de değinen Inyutsin, "TürkAkım projesinde ise Rusya kesiminde ilk 50 kilometrelik inşaat dün itibarıyla tamamlandı. Proje henüz başladı. Bundan sonra plana göre ilerleyeceğiz ve 2019'da projeyi tamamlayacağız." dedi

Rusya'daki OPEC toplantısı

Inyutsin, bu ay sonunda Rusya'nın St. Petersburg kentinde OPEC ile gerçekleştirilecek toplantıya ve buradan çıkacak kararların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada alınacak kararlara ilişkin yorum yapmak için henüz erken. St. Petersburg'ta bir dizi görüşmemiz olacak. Şu anda alacağımız karara ilişkin konuşmak doğru olmaz. Petrolde üretim kısıntısı konusunda St. Petersburg'ta bu ay sonunda OPEC ile yapılacak toplantıdan sonra alınacak kararlara desteğimize ilişkin düşüncemizi açıklayacağız."