Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine Sakarya’da başlandığı belirtildi.

Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye’de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.

Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye’de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.