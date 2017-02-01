  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Rus Federasyon Konseyi Türk Akımı'nı onayladı

Rus Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı doğalgaz boru hattı anlaşmasını onayladı.

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Rus Federasyon Konseyi Türk Akımını onayladı

Rus Federasyon Konseyi tarafından bugün gerçekleştirilen oturumda, Türk Akımı projesiyle ilgili yapılan anlaşmanın onaylanmasını sağlayan yasa kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta kabul edilmişti.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

 

Etiketler: rus federasyonu, türk akımı, Doğalgaz boru hattı
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