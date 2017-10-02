Rus Enerji Haftası başlıyor

Uluslarası enerji piyasasının uzmanlarını bir araya getirecek "Rus Enerji Haftası" 3-7 Ekim'de Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu etkinlikte uzmanlar doğalgaz, kömür, petrol, elektrik gibi alanlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Rus Enerji Haftası'na Gazprom, Lukoil, Novatek ve PDVSA gibi küresel enerji şirketlerinin üst yöneticilerininyanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'da da katılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Katar, Venezuela ve İran gibi ülkelerin enerji bakanlarının da etkinliğe katılması bekleniyor.