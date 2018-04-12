Roman vatandaşlara "dört dörtlük" destek

Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal alandaki haklarını iyileştirmek için, özellikle 2016'dan bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yoğun çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanından Roman vatandaşlarla bir araya geldiği, "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle dün düzenlenen "Büyük Roman Buluşması" etkinliğini yapan Bakanlık, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2016-2021 ve I. Aşama Eylem Planı"nda yer alan önlemleri tek tek hayata geçiriyor.

Ayrıca Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının iş birliğinde "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermeyi Destekleme Projesi" (SİROMA) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) faaliyetleriyle Romanlara destek sağlanıyor.

Yaklaşık 13 bin dezavantajlı Roman YBS'ye kaydedildi

Romanların yoğun yaşadığı illerden Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ile Tekirdağ'da gerçekleştirilen ve proje süreci geçen yıl sona eren SİROMA kapsamında Sosyal Hizmet Merkezleri içerisinde kurulan Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri (SHKB) aracılığıyla yaklaşık 13 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.

Hizmetlerin verilmesinin ardından izlemelerin daha iyi yapılması için kurulan Yönetim Bilgi Sistemi'ne (YBS) bugüne kadar 12 bin 699 dezavantajlı Roman vatandaş kaydedildi. Vatandaşlar bu yolla eğitim, sağlık, istihdam gibi ihtiyaçlarına uygun temel kamu hizmetlerine yönlendirildi.

SHKB'ler tarafından bugüne kadar 2 bin 5 vatandaşın mesleki eğitim, bin 83 vatandaşın okuma yazma, 148 vatandaşın çıraklık eğitimi ve 561 vatandaşın da girişimcilik eğitimi alması sağlandı.

Bu birimlerin düzenlediği toplantılarda 9 bin 50 vatandaş sosyal hizmet destek mekanizmaları, aktif iş gücü programları ve mesleki eğitim programları konusunda bilgilendirildi.

Bakanlık, 12 ilde ve 20 noktada bulunan SHKB'lerin bu yıldan itibaren yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

10 milyon liranın üzerinde "ev yapım-onarım" desteği verildi

Bakanlıkça Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 22 ilde, yoksul durumdaki hanelere "ev yapım ve onarım" desteği sağlandı. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 907 aile için 10 milyon 408 bin 623 lira yardım gerçekleştirildi.

Roman vatandaşların sağlık konularında bilgilendirilmesine yönelik Sağlık Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda bugüne kadar 4 bin 40 kişiye ulaşılırken, öğrencilerin okula devamlarının arttırılması için 3 bin 800 öğrenci ve ailelerine yönelik faaliyetler düzenlendi.

Ayrıca Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde okula devamların arttırılması için "e-okul" sistemi üzerinden devam takibi yapılırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan ve çocuklarını okula göndermeleri şartıyla annelere sağlanan şartlı eğitim yardımıyla da milyarlarca liralık destek sağlandı.

397 bin 846 vatandaşa "aile" eğitimi

Bakanlıkça Roman vatandaşlar için yürütülen sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmaları kapsamında, Aile Eğitim Programlarına Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerden 397 bin 846 kişi katıldı.

Romanların yoğun olarak yaşadığı illerde bulunan ASPB il müdürlüklerine bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) aracılığıyla geçen yıl 34 bin 519 kadın, 3 bin 387 erkek ve 8 bin 297 çocuk olmak üzere 46 bin 203 vatandaşa hizmet sunuldu.

Söz konusu illerde Bakanlık il müdürlüklerine bağlı Kadın Konukevleri ile de 2017 yılı içerisinde 17 bin 916 kadın ve 11 bin 982 çocuk olmak üzere 29 bin 898 vatandaşa destek verildi.

Ayrıca, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illeri de kapsayan Annemin İşi Benim Geleceğim, Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne, Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Seminerleri, Türkiye’nin Mühendis Kızları, Aile İçi Şiddetle Mücadele gibi çeşitli projeler hayata geçirildi.

Öte yandan Bakanlık, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Mersin, Sakarya, Tekirdağ, Yalova'da bulunan 20 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) üzerinden de dezavantajlı durumdaki Roman kadınların sosyal entegrasyonu ve mesleki eğitimle istihdama erişimini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA