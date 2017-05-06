Roman vatandaşlara bakanlık desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 12 ilde kurulan Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri (SHKB) üzerinden 3 bin 372 vatandaşa birebir destek sağlandı.

Geçen yıl yürürlüğe giren ve 2016-2021 dönemini kapsayan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler gibi temel politika alanlarında birçok yeni uygulama hayata geçiriliyor.

Bakanlık, strateji belgesi ve eylem planının yanı sıra Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi'ni (SIROMA) de sürdürüyor.

Türkiye genelindeki 242 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) üzerinden dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, proje kapsamında belirlenen 12 pilot il olan Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'daki SHM'ler içinde 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi'ni (SHKB) hayata geçirdi.

Bakanlık verilerine göre, SHKB'ler üzerinden 2 bin 214'ü kadın, bin 158'i erkek olmak üzere toplam 3 bin 372 vatandaşa birebir destek olundu.

Arabulucular görev başında

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerde faaliyet gösteren SHKB'lerde sosyal çalışmacı, psikolojik danışman ve öğretmenlerin yanı sıra "sosyal arabulucular" da görev yapıyor. Hali hazırda merkezlerde Roman vatandaşların kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplumla iletişim ve diyaloğunu sağlamak üzere çalışan 20 sosyal arabulucu bulunuyor.

Öte yandan SIROMA kapsamında toplumda Roman vatandaşlara yönelik ön yargıların yıkılması amacıyla 12 pilot ilde bin 670 kişiye ayrımcılıkla mücadele ve sosyal içerme konusunda eğitimler verildi.

Sağlık okur-yazarlığı eğitimlerinden de bin 79 vatandaş yararlandı.

"Vatandaşa eşit ve adil hizmet üretiyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, yaptığı açıklamada, gelişen ve büyüyen ekonominin etkisiyle hiçbir ayrım yapmadan vatandaşa eşit ve adil hizmet ürettiklerini söyledi.

Bakan Kaya, "16 Nisan’da çıkan 'evet' sonucunun ardından, bütün alanlarda daha hızlı yol alacağız. Roman vatandaşlarımız da ülkemizin demokratikleşme ve büyümesinden daha fazla istifade edecekler inşallah." dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren Türkiye'yi doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle bir ve beraber kılmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile hayatlarının her noktasında devleti yanlarında hissedecekler, bu ülkenin eşit vatandaşları olarak hizmet alacaklar." dedi.