  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.673
  • BIST 103109.78
    ALTIN 162.572
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Robotlar 2030'a kadar 800 milyon kişiyi işsiz bırakacak

Robotlar 2030'a kadar 800 milyon kişiyi işsiz bırakacak

Robotların 2030'a kadar 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı öne sürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Robotlar 2030a kadar 800 milyon kişiyi işsiz bırakacak

McKinsey Global Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, robotların 2030'a kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.

Enstitü tarafından 800 meslekle ilgili 46 ülkede yürütülen araştırmada, robotların iş hayatına dahil edilmesiyle bu durumdan her beş çalışandan birinin etkileneceği kaydedildi.

Robotların tüm dünyada değil daha çok zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde iş kaybının daha çok bu ülkelerde yaşanacağına dikkat çekilen araştırmada, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde her üç kişiden birinin etkileneceği ifade edildi.

Araştırmaya göre, robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçirilebilmesi için devletlerin farklı iş alanlarındaki eğitimlere yatırım yapması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: robot, işgücü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER