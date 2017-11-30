Robotlar 2030'a kadar 800 milyon kişiyi işsiz bırakacak

McKinsey Global Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, robotların 2030'a kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.

Enstitü tarafından 800 meslekle ilgili 46 ülkede yürütülen araştırmada, robotların iş hayatına dahil edilmesiyle bu durumdan her beş çalışandan birinin etkileneceği kaydedildi.

Robotların tüm dünyada değil daha çok zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde iş kaybının daha çok bu ülkelerde yaşanacağına dikkat çekilen araştırmada, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde her üç kişiden birinin etkileneceği ifade edildi.

Araştırmaya göre, robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçirilebilmesi için devletlerin farklı iş alanlarındaki eğitimlere yatırım yapması gerekiyor.

Kaynak: AA