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Riskli yapılar ve alanlar için 461 milyon lira kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılın ilk 6 ayında kentsel dönüşüm kapsamında, riskli yapılar ve alanlar için 461 milyon lira kira yardımı yapıldığını açıkladı.

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Riskli yapılar ve alanlar için 461 milyon lira kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yazılı açıklamasında, terörden zarar gören bölgelerde yatırımların devam ettiğini, kira yardımlarından 99 milyon 984 bininin bu bölgelerde yapıldığını belirtti.

Bu yıl hak sahiplerine 15 milyon 840 bin lira faiz desteği verildiğini aktaran Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 37 milyon 521 bin lira kamulaştırma olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, ilgili kurum ve kuruluşlara da kaynak aktarımı sağlandığını vurguladı.

"İller Bankası, TOKİ ve belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin lira kaynak aktarımı sağlanmıştır. Yılın ilk 6 ayında, 31 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldı."

Kaynak: AA

Etiketler: kira yardımı, kentsel dönşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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